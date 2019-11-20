Doktora saldıran şahıs raporlu çıktı Kayseri'de doktora saldıran Mustafa Gök'ün sinir hastası olduğu ve 23 gün hastanede yattığı ortaya çıktı

Kayseri'de, annesinin kimliğiyle gelen ve ilaç yazmadığı için doktora saldıran şahsın sinir hastası ve raporunun olduğu 23 gün hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

18 Kasım tarihinde Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi’ne annesinin kimliği ile gelen Mustafa Gök, Dr. Ali Has'a ilaç yazdırmak istedi. 'Hastayı görmeden ilaç yazamam' diyen doktora saldıran Mustafa Gök, diğer hastalar tarafından engellendi.

Olay sonrasında hastaları muayeneye devam eden ve Mustafa Gök'ün annesini de muayene eden doktor Ali Has, "Her gün olduğu gibi polikliniğimizde başladık. Sabah zannediyorum 5 veya 6. hastamızdı. Hasta bir torba ilaç kupürüyle geldi, ‘şu ilaçları yaz’ diye. Kime? Annesine. Annesi yok. Hasta benim hastam değil, tanıdığım bir bölgenin hastası değil. Diğer doktor arkadaşımızın hastası ama kayıtları yok. Hasta olmadan ilaç yazamayacağımı söyledim. Bana hakaret etmeye başladı. Ben yine alttan aldım ama dudağıma vurdu, parmağımı kanattı, göğsüme tekme attı. Polisi aradım, beyefendi gitti. Daha sonra annesi geldi, annesine baktım, hastanın ilacını yazdım. Aslında bakanlığın aldığı karar gereği hasta olmadan ilaç yazmak çok büyük bir suç. Kendi bölgemizin hastalarına, durumu kötü olanlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Kim olduğunu bildiğimiz hastaları bizzat arayıp, görüşüp yazıyoruz ama kim olduğu bilinmeyen bir hastaya ilaç yazmak hem suç hem çok büyük bir risk. O yüzden ben de mesleğimin gereği gibi davrandım. Ama maalesef böyle bir darp olayıyla karşılaştık” diye konuştu.

Doktora saldıran Mustafa Gök'ün sinir hastası olduğu ve raporunun bulunduğu ortaya çıktı. Mustafa Gök ise Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

“Sağlık merkezinde çok üzücü bir durum oldu. Ben doktorun yanına giderek annemin yaşlı olduğunu ve gelmekte zorluk yaşadığı için ilaç yazdırmak istediğimi söylediğimde olumsuz yanıt aldım. Yeniden ricada bulundum ve yine olumsuz yanıt alınca nedenini sordum. Daha sonrasında kalkıp beni dışarıya itelemeye çalıştı ve ben de ne olduğunu anlamadan şaşkınlıkla kaldım orada. Sonradan bana yumruğunu kaldırdı ve biri gelip araya girdi. Ben de bir tekme atmak zorunda kaldım öyle olunca ama değmedi kendisine. Ben olaydan sonra çıkıp iş yerine geldim ve anneme durumu anlatarak patronumun oğluyla gitmesini söyledim. Annemler gittiğinde görünce doktor ben senin bu kadar kötü durumda olduğunu bilmiyordum demiş. Benim de rahatsızlığım var ve 23 gün yattım hastanede. Beni ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırdılar dayanamadım oradan da Elazığ’da araştırma hastanesinde yattım. Hastalığım sinirsel. Biri bana ellerini kaldırınca ben kendime hakim olamıyorum ve etkileniyorum böyle durumlarda. Bu durumun rahatsızlığımla ne kadar bağlantısı varsa, doktorla da o kadar ilgisi var. Orada beni iteleyerek dışarı çıkarmak istemesinden sonra tepki gösterdim ben. İlk yumruğunu o kaldırınca ben de tekme sallamak zorunda kaldım. Daha sonra da beni bekliyor burada demiş ama ben beklemedim orada, çıktım tekrar işime geldim. Kendisinden ben de şikayetçi oldum ve yaşanan olayda haklı olduğumu düşünüyorum."

Mustafa Gök'ün patronu Cevdet Altuğ ise, “Mustafa bana doktora gidip annesine ilaç yazdıracağını söyledi ve ben zaten sadece ilaç için gidileceğini biliyordum. Sağlık merkezine gittiğinde tatsız bir olay yaşanıyor" dedi. Altuğ, "Biz bunu tasvip etmiyoruz ama annesinin yaşlı olduğunu ve sadece ilaç yazdırmak için gittiğini biliyorum" dedi.

KAYSERİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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