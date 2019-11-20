Teknik direktör Uygun, futbol akademisini ziyaret etti

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kurulan futbol akademisini ziyaret etti. Genç sporcularla bir araya gelen Uygun, oynanan antrenman maçını izledi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun bir yandan takımını hafta sonu karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçına hazırlarken, diğer yandan da amatör takımlarını mercek altına aldı. Yahyalı ilçesinde yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmak amacıyla kurulan Yerköyspor Futbol Akademisini ziyaret eden Uygun, genç futbolcularla bir araya geldi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Uygun, "İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Kulüp Başkanımıza teşekkür ediyorum. 35 yıldır futbol içerisindeyim. Gezerim, görürüm hizmet ederim. İlk defa bir ilçede bu kadar güzel bir tesis, bu tesisle birlikte doğru bir eğitim gördüm. Emeği geçen insanlarımıza teşekkür ediyorum. Kayserispor camiası olarak davet edildiğimiz her yere giderek, oradaki gençlerimizle birlikte olacağız. Bu vatanı, milleti seven, İslam´ı seven güzel çocuklarımızı, evlatlarımızın hep yanında olacağız. Onlara güzellikler aşılayacağız" dedi.



KAYSERİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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