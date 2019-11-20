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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aldatma cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

KAYSERİ'de, terzi Hüsyin Ulu'nun (50) eşi ile yasak aşk yaşayarak boşanmalarına neden olduğunu ileri sürdüğü Kemal Aslan'ı (44) bıçakla yaraladığı, oğlu Ahmet Emin Aslan'ı da (16) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

KAYSERİ'de, terzi Hüsyin Ulu'nun (50) eşi ile yasak aşk yaşayarak boşanmalarına neden olduğunu ileri sürdüğü Kemal Aslan'ı (44) bıçakla yaraladığı, oğlu Ahmet Emin Aslan'ı da (16) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Olay, geçen 7 Ağustos'ta Melikgazi Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde meydana geldi. Terzi Hüseyin Ulu, 22 yıllık eşi S.K. ile yasak aşk yaşadığını ileri sürüp, boşanmalarına neden olduğunu ileri sürdüğü Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan ile yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Hüseyin Ulu, Kemal Aslan ve Ahmet Emin Aslan'ı bıçaklayarak yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Emin Aslan hayatını kaybederken, baba Kemal Aslan tedavisinin ardından taburcu edildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Olaydan sonra tutuklanan Hüseyin Ulu'nun, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Hüseyin Ulu, eski eşi S.K.'nın boşanmadan önce kendisini Kemal Aslan ile aldattığını iddia ederek, "S.K. 22 yıllık eşim olur, 3 çocuğumuz vardı. 2018 yılında boşandık. Beni eşimin bir akrabası arayarak, Kemal ile Bolu'da bir otel odasında kaldıklarını söyledi. Eşimin Kemal ile yasak aşk yaşadıklarını öğrendim ve 2018'de anlaşmalı boşandık. Kemal ile birlikte yaşamaya başladılar. Bu yüzden aramızda husumet oluştu. Kemal, benim namusumla oynadı ve beni bir gün önce kışkırttı. Olay günü de Kemal ve oğlunun bana doğru koştuğunu gördüm. Kemal'in elinde sopa vardı. Kemal bana sopa ile saldırınca ben de poşet içerisindeki bıçağı rastgele salladım. Kendimi savunmak için bıçak kullandım" diye konuştu.
'ASIL KATİL BABASI VE ESKİ EŞİMDİR'
Ahmet Emin Aslan'ın ölümünden dolayı pişman olduğunu ifade eden sanık Hüseyin Ulu, "O çocuğun ölümüne ben sebep olsam da o çocuğun asıl katili babası Kemal ile eski eşim S.K.'dır. Ben de beni yaralayan Kemal Aslan'dan şikayetçiyim" dedi.
Kavgada yaralanan ve oğlunu kaybeden Kemal Aslan ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Hüseyin Ulu'nun tanık olarak dinlenen eski eşi S.K. ise sanık Ulu'nun kendisini de öldürmek istediğini ileri sürerek sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Ulu´nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

KAYSERİ

20 Kasım 2019 Çarşamba

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