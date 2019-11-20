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CHP’nin delege seçimi, karakolda bitti

İHA

Kayseri'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi ilçe başkanını seçecek olan mahalle delegeliği seçimlerinin çıkan arbede ve yapılan usulsüzlükler yüzünden iptal edilmesinin ardından partili bir genç, meclis üyesi ve kardeşi tarafından kemerle ve tekme, tokat ile dayak yediğini söyleyerek karakola gidip, 2 CHP’liden şikayetçi oldu.
Geçtiğimiz Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından Mahalle Delegeliği seçimi gerçekleşti. Oy sayma işlemi sonrası ise 33 kişinin olduğu mahallede 42 oy çıkınca salonda bir anda arbede yaşandı. Çıkan kavga ve usulsüzlük sonrası seçim iptal edildi. 1760 üyeden 372 delege seçildiği CHP Kocasinan bölgesinde ise mevcut başkan ve aday Erkan Karabulut'un listesi seçimden galip çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi 23 ve 24. Dönem Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu sosyal medyadan Melikgazi bölgesindeki seçim ile ilgili bir açıklama yaparak, yaşanan usulsüzlüğe bir göndermede bulundu. Kulkuloğlu, “Sandıktan çıkan oy pusulası 44, oy kullanan üyenin sayısı yani hazirun listesindeki oy kullana ait imza sayısı 33. Kısacası, 33 kişi o sandıkta oy kullanmış ancak sandıktan 44 oy çıkıyor, yani sandıktan 11 oy fazla çıkıyor. Yani sandığın içine gizli bir el, fazladan 11 adet, yani bir avuç oy atmış! Sizce bu nasıl olabilir?” diye konuştu.
Melikgazi İlçe Başkanı adayı Nurettin Parlak da seçimlerin iptali sonrası “17 Kasım’da yapılan Melikgazi ilçe mahalle delege seçimleri yapılan usulsüzlüklerin tutanakla belirlenmesi üzerine, CHP genel merkezinin gözetiminde yapılmak üzere ertelenmiştir. Delege seçimlerine katılıp, beyaz listeye oy veren, vermeyen CHP Melikgazi üyelerimize teşekkür ederim. Bütün üyelerimizin iradesine saygı duymaları için, hiç bir üyemizin hakkını yedirtmeyeceğiz. Hakkını da yemeyeceğiz. Haklarımızı, hukukumuzu, adaletimizi birlikte korumaya devam edeceğiz” dedi.
CHP’li genç Seçkin Akıncı da “Tiranlığa doğru giden yolda demokrasi savaşı kutsaldır. Omurgasız milletvekili ve ekibinin açıkça yaptığı hırsızlık gün yüzüne çıktı ve demokrasi isteyenlerin direnişiyle karşılaştı. Ortalığı karıştırmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.
"Kemerle, tekme, tokat dövdüler"
Darp edildiğini söyleyen CHP’li genç Göktan Sezer(24) de Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ne giderek kendisini kemerle ve tekme, tokat dövdüğünü iddia ettiği iki CHP’liden şikayetçi oldu. Sezer, karakoldaki ifadesinde, “Seçim sonucunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçim iptal edildi. Ben ve arkadaşım Uğur Karakuş, eşyalarımızı almak isterken, CHP meclis üyesi Halil Yağmur ile CHP ilçe yöneticisi Seçkin Yağmur bizleri yanlarına çağırdılar. Annemize küfür edip, ‘Kayseri’yi terk edin, burada barındırmayacağım’ diyerek bana ve arkadaşıma saldırdılar, tekme tokat darp ettiler. Halil Yağmur’un elinde kemer vardı, bu kemerle her ikimize de vurdu, arkadaşımla neye uğradığımızı anlayamadık. İkisinden de şikayetçiyim” şeklinde konuştu.
“Cumhuriyet Halk Partisi vandallığa teslim olmayacaktır”
CHP Melikgazi İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Cumhuriyet Halk Partisi vandallığa teslim olmayacaktır. Delege Seçimlerimiz, 24 Kasım 2019 tarihinde tekrarlanacaktır. Tüm Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren yoldaşlarımızı demokrasiye ve partimize sahip çıkmak için bir kez daha sandığa davet ediyoruz” denildi.

KAYSERİ

20 Kasım 2019 Çarşamba

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