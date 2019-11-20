Hamit Atmaca Milli Takım Kampında

29 Kasım 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Slovenya'nın Medvode kentinde düzenlenecek olan 11th Forza Cup Badminton Turnuvası için Milli Takım sporcuları Ankara’da hazırlık kampına girdi.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılan hazırlık kampında daha önce birçok başarıya imza atmış olan Kayserili sporcu Hamit Atmaca’da davet edildi.

23 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek olan kamp sonrasında milli takım sporcuları 24 Kasım 2019’da yol çıkacak. Başarılı sporcu Hamit Atmaca tekler ve çiftler kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek olup çiftler kategorisinde Niğdeli sporcu Hasan Hüseyin Gök ile birlikte rakiplerine karşı mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Hamit Atmaca’ya İl Müdürlüğü ve Badminton Milli Takım Antrenörü Abdurrahman Arslan’a ve milli takıma başarılar dileyerek, Türk Bayrağımızı göndere çektireceklerine ve Türkiye'ye büyük gurur yaşatacaklarına inandığını belirtti.

KAYSERİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.