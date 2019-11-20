Yerköyspor logosunu değiştirdi

Son dönemde altyapı çalışmalarıyla dikkat çeken Yerköyspor takım logosunda altyapı çalışmalarını da göz önüne alarak radikal bir değişikliğe gitti.

Konuya ilişkin bilgi veren Yerköy Spor kulübü başkanı Hacı Yusuf Şahin, son dönem Türk futbolunda yaşanan maddi kriz ile kendini gösteren ve kendilerinde öz kaynaklardan kopuş sorununun altyapıya kendilerini altyapıya yönelttiğini söyledi. Şahin; "Bugüne kadar amatör kümenin tüm kategorilerinde mücadele ettik ancak bu konjonktürde A takımı ile amatör kümede mücadele etmenin çok da amaca hizmet etmediğini gördük. A takımı ile ilgili çalışmalarımız faaliyetlerimiz devam ediyor. Ancak bundan sonraki süreçte altyapıya daha fazla eğileceğiz. Bu amaçla kulüp logomuzu altyapı çalışmalarımıza uygun şekilde düzenleyerek değiştirdik. futbol akademimizi logoya işleyerek altyapıya verdiğimiz önemi sembol bağlamında da vurguladık. Her takımın bir figürü vardır Yerköy köyümüz Sultan sazlığına çok uzak bir mesafede olmadığı için köyümüz seması Şahin kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Semamızın süsü olan Şahin kuşunu takımımıza figür olarak seçtik inşallah logomuz uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek olan Yerköy sporumuza hayırlar getirir" dedi.

KAYSERİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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