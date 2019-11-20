Sağlık Müdürü Benli'den soba kullanımı uyarısı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Lodoslu ve fırtınalı havalarda sobanızı yatmadan önce mutlaka söndürün"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık Müdürü Benli'den soba kullanımı uyarısı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Lodoslu ve ...

İHA

Sağlık Müdürü Benli'den soba kullanımı uyarısı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Lodoslu ve fırtınalı havalarda sobanızı yatmadan önce mutlaka söndürün"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlara soba kullanımında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.
Havaların soğuması ile evlerin ve işyerlerinin yeterince havalandırılamaması, soba ve benzeri ısınma araçlarının kullanımını daha önemli bir hale getirdiğini kaydeden Benli; "Soba kullanımının yaygın olduğu ilimizde ve genelde ülkemizde Lodos ve Kıble tipi şiddetli rüzgârların estiği günler ile pencere ve kapıların açılamadığı soğuk dönemlerde baca gazlarının tütmesi ile başta karbon monoksit olmak üzere bazı yanma ürünleri öldürücü etki göstermektedir. Bahsedilen dönemlerde baca gazları karbon monoksit nedeni ile görülen zehirlenme vakaları halk sağlığını tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Karbonmonoksit; renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellediği için zehirlenme ve ölüme neden olur. Havagazı, kömür vb ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Karbonmonoksit zehirlenmesinin, mutlaka hastanede tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’na bağlı, ücretsiz aranabilen Zehir Danışma Merkezi’nin 114 olan telefon numarası aranılarak zehirlenmelerde yapılacak ilkyardım hakkında gerekli bilgi alınmalıdır" dedi. Benli; gaz zehirlenmeleri konusunda uyulması gereken kurallar ve alınacak önlemlerini ise şöyle sıraları;
"Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına dikkat edilmeli. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğünden bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 m daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı. Binaların yangından korunması yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen gösterilmelidir."
Sofben kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çeken Benli; "Alınan cihazın kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmeli. Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan (bina aydınlığına v.b. bağlı) şofben asla çalıştırılmamalı. Şofbenin monte edileceği mekan yeterli büyüklükte olmalı, şofben mümkünse banyo yerine balkona veya başka bir havadar mekana takılmalı, şofbenin montajı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalı. Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranının düşmesi ve karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalı. Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli. Konutlarda gaz kaçaklarına karşı uygun yerde detektör bulundurulmalı. Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde; Öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı, elektrik düğmeleri açılmamalı, açıksa hemen kapatılmalı, kibrit çakmak gibi alev ve kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalı, pencereler karşılıklı açılarak ortam havalandırılmalı, hemen şofben servisi aranmalıdır" diye konuştu. Lodos ve rüzgarlı havalarda sobanın yatılmadan önce mutlaka söndürülmesi gerektiğinin de altını çizen İl Sağlık Müdürü ali Ramazan Benli konuşmasını şöyle sürdürdü,
"Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalı. Yanmakta olan soba, yatmadan evvel mutlak surette söndürülmeli. Bina yanlarında veya çatı saçak altlarında yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmeli. Kopan, sarkan ve yere düşen elektrik hatlarına ve kablolarına yaklaşılmamalı ve 186 numaralı telefondan Elektrik Arıza Servisi’ne bildirilmeli. Çökme veya yangın tehlikesinin bulunduğu durumlarda derhal 110 numaralı telefondan İtfaiye Servisi aranmalı. Ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenmelidir."

KAYSERİ

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ERÜ’de “Dünya KOAH Günü” Etkinliği Düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ’de “Dünya KOAH Günü” Etkinliği Düzenlendi
ORAN Kalkınma ajansı meslek liselerine odaklandı
YEREL HABERLER ORAN Kalkınma ajansı meslek liselerine odaklandı
Yerköyspor logosunu değiştirdi
YEREL HABERLER Yerköyspor logosunu değiştirdi
9 asırlık camiye tarihi ayıp Kayseri'nin en eski camisinin görüntüsünü bozan tenteler havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 9 asırlık camiye tarihi ayıp Kayseri'nin en eski ...
Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları
Hamit Atmaca Milli Takım Kampında
YEREL HABERLER Hamit Atmaca Milli Takım Kampında
KAYMEK personel ve öğrencileri kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER KAYMEK personel ve öğrencileri kan bağışında bulundu
Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Ann Wauters: "Umarım bu sene tekrar Euro Cup finali oynarız"
YEREL HABERLER Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti Bellona Kayseri ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri, hayırseverlik alanında da Türkiye'ye örnek"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri, hayırseverlik ...
Gazeteci İlter Sağırsoy'un acı günü
YEREL HABERLER Gazeteci İlter Sağırsoy'un acı günü
CHP’nin delege seçimi, karakolda bitti
YEREL HABERLER CHP’nin delege seçimi, karakolda bitti
Talas Belediyesi’nden öğretmenlere özel konser
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden öğretmenlere özel konser
Geleceğin yıldız futbolcuları Yahyalı’dan yetişecek
YEREL HABERLER Geleceğin yıldız futbolcuları Yahyalı’dan yetişecek
İzlandalı çifte evlatlık verilen ikizler, 30 yıl sonra gerçek ailesiyle buluştu
YEREL HABERLER İzlandalı çifte evlatlık verilen ikizler, 30 yıl ...
Aldatma cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Aldatma cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet ...
Maskeli gaspa 3 tutuklama
YEREL HABERLER Maskeli gaspa 3 tutuklama
Teknik direktör Uygun, futbol akademisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Teknik direktör Uygun, futbol akademisini ziyaret ...
Doktora saldıran şahıs raporlu çıktı Kayseri'de doktora saldıran Mustafa Gök'ün sinir hastası olduğu ve 23 gün hastanede yattığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Doktora saldıran şahıs raporlu çıktı Kayseri'de ...
Kayseri’de fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ev kapatıldı 1 ayda aranması bulunan 688 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ev ...
Çocukları dilendiren 11 aileye ceza işlemi yapıldı
YEREL HABERLER Çocukları dilendiren 11 aileye ceza işlemi yapıldı
Eşi ile yasak aşk yaşayan şahsın oğlunu öldüren sanık hakim karşısında “O çocuğun asıl katili babasıdır”
YEREL HABERLER Eşi ile yasak aşk yaşayan şahsın oğlunu öldüren sanık ...
Talas’ta vezneler açık
YEREL HABERLER Talas’ta vezneler açık
Kayseri’de 1 ayda 90 bin 552 araç denetlendi, 22 bin 42 araca ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kayseri’de 1 ayda 90 bin 552 araç denetlendi, 22 bin ...
1 ayda 30 kişi uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER 1 ayda 30 kişi uyuşturucudan tutuklandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X