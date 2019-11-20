Kayseri Basketbol'un yeni transferi Wauters sağlık kontrolünden geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol ile anlaşan 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti. Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kardiyoloji, efor, EKG ve kan sayımı kontrolleri yapılan Wauters sağlık kontrolünden sonra açıklama yaptı. Ann Wauters, "Geçtiğimiz senelerde de bu takımda oynamıştım. Burada güzel günler geçirdim. Son FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalini burada oynadım. Bazı oyuncuları tanıyorum. Bugün oyuncularla tanışacağım. Umarım bu sene de Avrupa Kupası finali oynarız. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi de çok zor. Maçları kazanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen tecrübeli basketbolcu, 2016-2017 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol'da da görev yapmıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ann Wauters'in sağlık kontrolünden görüntü

Ann Wauters'in açıklamaları

Genel detay

KAYSERİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

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