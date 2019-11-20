Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

KAYSERİ'de boş arazide elektrik direğinin yanında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin, elektrik direğine çıkmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öğle saatlerinde Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Hitit sokak yanındaki arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 45 yaşlarındaki kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve hünez kimliği belirlenemeyen kişinin, elektrik direğine çıkmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



KAYSERİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

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