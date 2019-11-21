Park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy mahallesinde meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir otomobil, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev altı. Kısa süre içerisinde otomobilin ön kısmını saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın sonrasında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

KAYSERİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.