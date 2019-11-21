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Kayseri Şeker'de randevu sistemi ve Mausla yükleme başarı sağladı

İHA

Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan bölgelerde pancar söküm hizmetlerinin 6 sıralı pancar söküm makinası ve yükleme işinin de maus aracılığı ile yapılarak randevulu sistem dahilinde sevk edilmesi pancar tarımının sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlanıyor.

Kayseri Şeker'de randevu sistemi ve Mausla yükleme başarı sağladı

Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan bölgelerde pancar söküm hizmetlerinin 6 sıralı pancar söküm makinası ve yükleme işinin de maus aracılığı ile yapılarak randevulu sistem dahilinde sevk edilmesi pancar tarımının sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlanıyor.
Kayseri Şeker’e bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker Fabrikalarında 20192020 kampanyası içerisinde 575 bin dekar arazide yaklaşık 3 Milyon Ton şeker pancarı söküm ve tesellümünün yapılarak %95 oranında randevulu sisteme uyum sağlandığı belirtildi.
Ülkemiz açısından stratejik bir tarımsal ürün olan Şeker Pancarı tarımı yapılırken Kayseri şeker tarafından Pancar çiftçilerine sağlanan hizmetler dolayısıyla pancar tarımına rağbet her geçen gün artıyor.
BünyanTuzhisar bölgesinde pancar hasadının ve yükleme işlemlerinin yapıldığı tarla günü etkinliğine Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halis Lektemur, Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit Dede, Avni Hokkaömeroğlu Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay,
Kayseri şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Demir, Abdullah Borazan, Prof.Dr. Mehmet Arslan, Şaban Güner, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcısı Kazım Duygulu, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraat koordinatörü Oğuzhan Ulu, Bölge Müdürü Hakan Erdinç ve bölge çalışanları Pancar ekicileri ve nakliyeciler katıldılar.

KAYSERİ

21 Kasım 2019 Perşembe

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