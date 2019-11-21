Kadınlar 3 Futbol Ligi 8. Grup zirvesine Kayseri damgası

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup’ta yer alan iki Kayseri temsilcisi, grubun zirvesinde yer alırken iki hafta sonunda yenilgi görmediler. Kılıçaslan Yıldızspor'un lider olduğu grupta Anadolu Yıldızlarıspor ise 3. sırada bulunuyor.

Bu sezon Kayseri'nin iki takım ile temsil edildiği Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde 8. Grup'ta bu takımların üstünlüğü göze çarpıyor. Geride kalan iki hafta sonunda namağlup yollarına devam eden ekiplerden Kılıçaslan Yıldızspor 6 puan ile lider durumdayken, Anadolu Yıldızları ise 4 puan ile 3. basamakta kendine yer buldu.

Grupta 3. hafta için iki Kayseri takımı da Mersin deplasmanına gidecek. Lider KılıçaslanYıldızspor, 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda Mersin Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Anadolu Yıldızları ise aynı gün saat 14.00'da Mezitli KuyulukStadı'nda Mezitli Mercanlarspor ile mücadele edecek.

KAYSERİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

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