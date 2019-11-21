Kayseri Spor A.Ş seçmelerinde son günler

Türkiye'nin en büyük spor okullarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. , Futbol ve Buz Hokeyi branşlarında yetenek seçimlerine devam ediyor.

İki farklı branşta yapılan yetenek seçmelerinde antrenörler tarafından uygulaması devam eden uygulamalar ile kulüp bünyesine yeni yetenekler kazandırlamsı amaçlanıyor. 18 Kasım'da başlayan ve 23 Kasım'da sona erecek olan seçmeler sonunda başarılı olacak olanlar kulüp altyapısına kazandırılacak. Yoğun katılımın sağlandığı seçmelerde; birbirinden farklı antrenman metotları uygulanan sporcular, antrenörlerin gözlemleri doğrultusunda farklı aşamalardan geçerek kulüp bünyesinde yer almak için yeteneklerini sergiledi.

KAYSERİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

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