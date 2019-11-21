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Talasgücü'nün iç sahada yüzü gülmüyor

İHA

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, bu sezon kendi evinde oynadığı 4 maçta galibiyet çıkaramadı. Deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen SarıLacivertliler, iç saha performansı ile zirve yarışının uzağında kaldı.

Talasgücü'nün iç sahada yüzü gülmüyor

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, bu sezon kendi evinde oynadığı 4 maçta galibiyet çıkaramadı. Deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen SarıLacivertliler, iç saha performansı ile zirve yarışının uzağında kaldı.
Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta Kayseri'yi temsil eden Talasgücü Belediyespor, kendi evinde oynadığı maçlarda aldığı kötü sonuçlar ile dikkat çekiyor. Ligde kendi evinde 4 maç oynayan SarıLacviertli takım 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı. Kayseri'de oynanan maçlarda 9 gol yiyen ekip sadece 3 gol atabildi. Buna karşılık Talasgücü Belediyespor, dış sahada ise henüz yenilgi yüzü görmedi. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Kayseri temsilcisi, 11 gol atarken kendi filelerinde sadece 2 gol gördü. Dış saha performansları göz önüne alındığında 2. sırada bulunan ekip, iç sahada ise 14 takımın bulunduğu ligde 12. basamakta yer alıyor.
Talasgücü Belediyespor, ligin 10. hafta maçında 24 Kasım Pazar günü Mersin Stadı'nda saat 14.00'da grup lideri İçel İdman Yurdu'na konuk olacak. Maçı Ankara Bölgesi'nden Bekir Taşöz, Gökhan Usluoğlu ve Murathan Çomoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

KAYSERİ

21 Kasım 2019 Perşembe

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