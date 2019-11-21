Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi “Tasarım Merkezi Belgesi” Aldı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen “ 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve ArGe Merkezleri Ödül Töreni “ 19 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Ödül törenine Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, Hasan Büyükdede, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile ArGe ve yenilik ekosisteminin önemli aktörleri katıldı.

Törende Bakan Varank, 13 kategoride 39 ödülü sahiplerine verdi.

Törende ayrıca; Bu yıl ArGe ve Tasarım Merkezi olmaya hak kazanmış, aralarında Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin de yer aldığı 735 firmaya ArGe ve Tasarım Merkezi Belgesi verildi.

Tasarım Merkezi Belgesini Bölge Müdürlüğümüz adına Endüstriyel Tasarım Merkezi Müdürü Berna Sazak teslim aldı.

KAYSERİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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