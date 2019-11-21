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Kayserispor-Sivasspor maçını Özkahya yönetecek

İHA

İstikbal Mobilya KayserisporDemir Grup Sivasspor maçını İzmir Bölgesinden Halis Özkahya yönetecek.

Kayserispor-Sivasspor maçını Özkahya yönetecek

İstikbal Mobilya KayserisporDemir Grup Sivasspor maçını İzmir Bölgesinden Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12.haftasında 24 Kasım 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan İstikbal Mobilya KayserisporDemir Grup Sivasspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya KayserisporDemir Grup Sivasspor maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Bilal Köseoğlu.
İstikbal Mobilya KayserisporDemir Grup Sivasspor maçının VAR Hakemi Ümit Öztürk olurken, AVAR Hakemi ise Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

KAYSERİ

21 Kasım 2019 Perşembe

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