Develi pastırması sofralardaki yerini aldı

Develi’nin son kış hazırlığı olan pastırma, uzun ve zahmetli hazırlanma sürecinin ardından sofralardaki yerini aldı.

Hatırlayamayacak kadar uzun zamanadır pastırma yaptığını belirten Şahin Kürkçü, “Pastırma deyince akla Kayseri gelir ama Develimizin kendi sarımsağından yapılmış çemeninden harcı yapılan Develi pastırmasının tadı ise hiçbir yerde bulunmaz” diyerek Develi pastırmasının lezzetinin daha farklı olduğunu belirtti.

Develi pastırmasının sofralarda çok özel bir yeri olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Zahmet olmadan rahmet olmaz sözünün pastırma hazırlığında ne kadar da doğru olduğuna şahit olmaktayız. Bin bir emek ve zahmetle hazırlığı süren pastırma, tadı ve kokusuyla herkeste hayranlık uyandıracak bir lezzete sahiptir. İlçemizdeki son kış hazırlığı olan pastırmanın hazırlanmasında emeği geçen bütün hemşerilerime teşekkür ediyor, hazırlanan pastırmaların afiyetle tüketilmesini diliyorum” dedi.

KAYSERİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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