Develi'de çemen yapımı devam ediyor

Develi’nin hemen hemen her evinde bulunan ve Ekim ayında başlanan çemen yapımı devam ediyor.

Develi’nin yerli sarımsakları her mahallede bulunan sohu taşlarında dövülerek hazırlanıyor. İçerisine kimyon ve yine yerli biberin de katıldığı çemene tuz da eklendikten sonra iyice karıştırılarak sofralar için hazır hale getiriliyor.

Sarımsakların sohu taşında dövülmesinin Develi çemeninin en belirgin özelliği olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bu şekilde hazırlanan sarımsaklar mikserde çekilen sarımsaklara göre gazı alındığı için mideyi daha az rahatsız etmektedir. Her mahallemizde bulunan sohu taşlarında mahalle sakinleri imece usulüyle çemen hazırlıklarını yaparlar. Develimizin önemli lezzetlerinden olan çemen kış aylarında kahvaltılarımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Bütün hemşerilerime yaptıkları çemenleri sevdikleriyle ve ağız tadıyla yemelerini temenni ediyorum” dedi.

KAYSERİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.