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Kayserispor U19 takımı Sivasspor’u konuk edecek

İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Kayserispor U19 takımı Sivasspor’u konuk edecek

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı sahasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak.
Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12.haftasında Pazar günü Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek.
Ligde geride kalan 11 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan SarıKırmızılılar son iki maçtır kazanamıyor. İnişliçıkışlı bir grafik çizen Kayserispor U19 takımı topladığı 10 puanla ligde 15.sırada yer alıyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçta sadece 1 kez kazanan SarıKırmızılılar 4 mağlubiyet alırken, deplasmanda ise 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı. İç sahadaki kötü performansını Demir Grup Sivasspor’u yenerek dur demek isteyen SarıKırmızılılar hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenman ile tamamlayacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak.
Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor müsabakası saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Kayseri Bölgesi Hakemi Cemal Emre Gömeç yönetecek. Gömeç’in yardımcılıklarını Turan Çelik ve Deniz Apaçık yapacak. Maçın 4.Hakemi Kemal Deliktaş.

KAYSERİ

22 Kasım 2019 Cuma

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