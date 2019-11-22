Lider Develispor evinde Sağlıkspor’u ağırlayacak

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, ligin 10.haftasında Kayseri Sağlıkspor ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de liderlik koltuğunda oturan Develispor ligin 10.haftasında sahasında ve taraftarı önünde Kayseri Sağlıkspor’u konuk edecek. Ligde geride kalan 9.hafta sonunda 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 24 puanla zirvede yer alan SiyahBeyazlılar hata yapmak istemiyor. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçların yanı sıra iyi futbol ortaya koyan Develispor, Pazar günü kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Teknik Direktör Ahmet İzgi, yönetiminde Sağlıkspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Develispor’da eksik bulunmuyor.

Pazar günü Develi İlçe Stadı’nda oynanacak olan Develispor ile Kayseri Sağlıkspor müsabakası saat 13.00’de başlayacak ve futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

KAYSERİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

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YATSI 18:49

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