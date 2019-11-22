Kayserili Öğretmenler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e girdi

Türkiye Öğretmenler Kupasında Basketbol 3X3 takımı ilk 4 takım arasında kaldı.

Türkiye Öğretmenler Kupası'na katılan Basketbol 3X3 takımı Yalova'yı 1413, Hatay'ı 1815, Samsun'u 2118 yenerek grup birincisi olarak çıktı.

Gruptan lider olarak çıkan Basketbol 3X3 takımı Türkiye Öğretmenler Kupası'nda şampiyon olabilmek için sahaya çıkacak.

KAYSERİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

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