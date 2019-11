Sandıkçı Mehmet Demircalı:”Yeni nesil, sandık kültürüne sıcak bakmadığı için mesleğin geleceğinden endişeliyiz” ”Sandık kültürünü yaşatmak için, her evde en azından bir sandık bulunmalı”

Sandık kültürü ve satışları ile bilgiler veren ve dede mesleği olan sandıkçılığı çocukluğundan beri icra eden Mehmet Demircalı:”Yeni nesil sandık kültürüne sıcak bakmadığı için mesleğin geleceğinden endişeliyiz” dedi.

9 ayrı renkte 350 çeşit sandık ürettiklerini ve fiyatlarının işçilik, renk ve model gibi farklılıklara göre değiştiğini söyleyen Sandıkçı Mehmet Demircalı, “Ben 3. nesil sandıkçıyım. Dedemiz ve babamız da bu iş ile uğraşıyorlardı ve eğer sektör bitmezse sonuna kadar da yapmaya niyetliyiz işimizi. Şu an 350 çeşit sandık modelimiz 9 ayrı renk ile satışa sunuluyor. Yeni neslin sandıklara sıcak bakmamasından dolayı bu sene ArGe çalışmalarının üzerine çok yoğunlaşamadık ama sandıklarımızı CNC tezgahlarda işleyerek, satmak için biraz daha aksesuar tarzına dönüştürdük işi ve o yönde sandığı biraz daha geliştirerek daha farklı modeller oluşturduk. Bunların yanında Kahramanmaraş Sandıkları var. Bu sandıkları biz yapamıyoruz ve ham maddesini ve ustasını bulamadığımız için satın alıp sattığımız ceviz ve çam olarak elimizde çeşitleri var. Daha önce sandıkları kamyonlarla satarken, şimdi kültür epey değişiklik gösterdi ve biz de alternatif olarak orta sehpa ve zigon sehpa yapma tarafına yöneldik. Sandıklarımız 250 liradan başlıyor ve 2 bin 600 liraya kadar mevcut. Bütün üretim aşamasıyla beraber farklılıklar gösteren sandıklarımız var ve farklılıklar tabii ki fiyata yansıyor” dedi.

Demircalı, yeni neslin sandık kültürüne çok sıcak bakmadığı için mesleğin ilerleyen yıllarda yok olabileceğini söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Satışlara çok şükür diyoruz o da şöyle ki, sandık azalınca Nevşehir’de ve Trabzon’da yapılmaz oldu ve biz bu dezavantajı avantaj olarak görüyoruz. Şu an da bizim dışımızda 2 veya 3 sandıkçı ya vardır ya yoktur ve bu boşluk da bizi satışlar yönünde az çok tatmin ediyor. Sandıkçılık bir 5 sene daha gider diye düşünüyoruz. Ondan sonra tabii ki bizi tatmin etmeyecek çünkü kurulu bir düzen, imalat ve Pazar ağımız var ve bu da git gide daralıyor. Toptancı sattığımız sandıkları 3 ayda anca satabiliyor ve böyle olunca da biz mesleğin son demlerini yaşadığını düşünüyoruz. Sandık bir kültürdür. Sandıkları değişik amaçlarla aksesuar olarak kullananlar var. En azından bu kültürü yaşatmak için evlerinin bir köşesine kaliteli olan ufak bir sandık koyabilirler. Eskiden büyüklerimiz her şeyi sandıklarda muhafaza ederlermiş şimdi birçok seçenek var ama sandığın yeri başka.”

