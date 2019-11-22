Melikgazi Belediyesi Vezneleri Hafta Sonu Mesaide

Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemler alan Melikgazi Belediyesi’nin vezneleri, 2324 Kasım Cumartesi ve Pazar günü açık olacak.

Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri 02 Aralık Pazartesi günü sona eriyor. Melikgazi Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemlerini alarak haftasonu saat 09.00 ile 17.00 arası hafta içi ise saat 19.00’a kadar veznelerin açık olacağını bildirdi.

Emlak vergi borcu olan vatandaşlara hatırlatma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hafta içi çeşitli nedenlerle veznelere gelemeyen vatandaşlarımızın ödemelerini yapabilmesi için belediye veznelerimiz, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00 ile 17.00 arası açık olacak. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden ‘melikgazi.bel.tr’ sitemizdeki ebelediye sistemi üzerinden de yapabilirler. 2019 yılı ikinci taksit ödemelerinin son tarihi belediyemizce 02Aralık 2019 olarak belirlendi. Borç ödeme işlemlerinde veznelerde yoğunluk yaşanmaması için lütfen ödemelerinizi son güne bırakmayın.” dedi.

Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar 3 ay taksit imkanıyla Ziraat Bankalarından veya www.melikgazi.bel.tr web adresinden ödemelerini yapabilecek ayrıca, banka kartı ve EFT yoluyla ve 412 228 nolu posta çeki ile de ödemelerini gerçekleştirebilirler.

KAYSERİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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