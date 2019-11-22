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Tok: “Eğitime Destek Önceliğimizdir”

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, ülkemizin ve milletimizin muasır medeniyet seviyesine ulaşmasında vazgeçilmez önemi bulunan öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlama amaçlı bir mesaj yayınladı.

Tok: “Eğitime Destek Önceliğimizdir”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, ülkemizin ve milletimizin muasır medeniyet seviyesine ulaşmasında vazgeçilmez önemi bulunan öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlama amaçlı bir mesaj yayınladı.
Geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımızın şefkatli ellerinde devlet idaresinde en alt düzeyden en üst düzeye kadar çok zor şartlarda, onları bilgilerle donatan, zihinlerini aydınlatan öğretmenlerimizin haklarını ödememiz mümkün olmadığını söyleyen İl Başkanı Tok: “Öğrenmeye muhtaç olan insan hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren öğretmene ihtiyaç duyar. Öğretmen, en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, ileri görüşlülüğüyle yol gösteren, aynı zamanda en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceği özveriyle hazırlayan sorumluluk sahibi kişidir. Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen çökmeye mahkum olur, daima geride kalır ve nihayetinde canlılık emarelerini kaybeder. Bir milletin yürütücü gücü olan öğretmenin toplumsal hayattaki önemini Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir’ diyerek öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi koruyup yüceltecek nesiller yetiştiren değerli öğretmenlerimizin üstün çaba ve gayretleri ile gelecekten hiçbir kaygımız ve endişemiz yoktur” ifadelerini kullandı.
Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde öğretmenlerimizin özveri gösterdiklerini belirten Başkan Tok: “Öğretmenlerimizi yılda bir defa hatırlamak yetmez, onları her gün okullarında, sınıflarında, dağ başındaki zor şartlarda görev yaptığı yerlerde hatırlamak ve onlara sahip çıkmak gerekir. Bir toplum eğitimcisine ne kadar değer verirse geleceğine de o derece güvenle bakar. Bu nedenle eğitime destek, her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur ve olacaktır. Cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen fedakâr, onurlu, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan, geleceğine ışık saçan aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren öğretmenlerimize bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İdealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağdaş, demokratik, milli değerlerimize bağlı yetiştirilmesinde, dolayısıyla ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde gösterdiğiniz özveri ve emeğe teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vefat eden ve şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm öğretmenlerimize de en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde sözlerini noktaladı.

KAYSERİ

22 Kasım 2019 Cuma

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