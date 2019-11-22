Pınarbaşılı muhtarlardan BAşkan Büyükkılıç'a teşekkür

Pınarbaşılı muhtarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek ulaşımın olmadığı mahallelere ulaşımın sağlanmasından dolayı teşekkür ettiler. Başkan Memduh Büyükkılıç, peyderpey yapılan çalışmalarla ulaşılamayan mahallenin kalmayacağını belirtti.

Pınarbaşı Muhtarlar Derneği Başkanı Ümit Yılmaz ve bir grup mahalle muhtarı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundular. Dernek Başkanı Ümit Yılmaz, nüfusu çok az olan ve bu nedenle toplu ulaşımın yapılmadığı bazı mahallelerin sıkıntısının giderildiğini belirterek, halkın bu hizmetten son derece memnun olduğunu dile getirdi ve teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Ulaşılamayan yer bizim değildir” anlayışı ile nüfusu az olan mahallelere de mutlaka toplu ulaşımın sağlanması gerektiğinden hareketle Pınarbaşı ilçesindeki çalışmaların tamamlandığını ve 35 mahallenin ilçeye ve Kayseri’ye bağlandığını kaydetti. Bu mahallelerde yolcu sayısının az olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi bütçesinden destekleyerek bu hizmetin verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, toplu ulaşımın olmadığı diğer mahallelere de ulaşım hizmetinin sağlanacağını söyledi.

KAYSERİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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