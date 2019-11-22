Kemal Yıldız, "Coşkulu Bir Şekilde Yapılan 1. Olağan Kongremiz Türkiye'ye Net Bir Mesaj Verdi"

Pazar günü Ankara Arenada yapılan Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Kongresini değerlendirdi,coşkulu bir şekilde yapılan 1. Olağan kongrenin Türkiye'ye net bir mesaj verdiğini söyleyen Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Kemal Yıldız "Develi'nin en ücra köşesindeki kardeşlerimize Yeniden Refah gerçeğini anlatacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız "17 Kasımda Ankara Arenada yapılan partimizin 1. olağan kongresine katılım sağladık. Kayseri İl Başkanımız Önder Narin beyin organizasyonuyla 22 otobüsle katılım sağladık. Gayretlerinden dolayı sayın İl Başkanımız Önder Narin beye, teşkilatımızın değerli mensuplarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıldız, "Partimizin 1. olağan kongresi coşkulu bir kalabalıkla Türkiye'ye net bir mesaj verdi. Türkiye'de Yeniden Refah dönemi başlıyor. O coşkulu kongreden sonra Develi'de çok olumlu dönüşler almaya başladık. Bizde Develi teşkilatı olarak Develi'nin en ücra köşesindeki kardeşlerimize Yeniden Refah gerçeğini anlatacağız. En kısa zamanda da teşkilatımızı hak ettiği yerlere getireceğiz ve tüm teşkilatları oluşturacağız."dedi.

KAYSERİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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