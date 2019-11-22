Başkan Büyükkılıç açıkladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni başkanını resmen açıkladı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'un 30 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kimin başkan olacağı tartışılırken mevcut yönetici Berna Gözbaşı'nın başkan olması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor tarihinin ilk kadın başkanı seçilecek olan Berna Gözbaşı ile ilgili görüşünü belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Berna hanımın etrafında bir oluşum gerçekleştirilecek. Hem ekonomik olarak hem de prestij açısından kulübümüzün yükünü taşıyabilecek bir yönetim kurulu oluşacak" dedi.

Başkan Büyükkılıç "Kulüp yönetmek zor, ağır yük. Umarım yeni dönemde Kayserispor'u daha da başarılı, göğsümüzü kabartan bir tabloda görürüz" cümlesi kurdu.

KAYSERİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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