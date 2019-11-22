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Zanlı cinayetten bir gün önce 16 yaşındaki çocuğa tehdit mesajı atmış

İHA

Kayseri'de boşandığı eşinin dini nikahla evlendiği şahsı yaralayıp, 16 yaşındaki oğlunu da öldüren şahsın eski eşine ve öldürdüğü çocuğa ölüm tehdidi mesajları attığı ortaya çıktı. Sanığın eski eşine cinayetten bir gün önce 'Çocuklarınla vedalaş', 16 yaşındaki çocuğa da 'Sen de vedalaşmaya hazır ol, daha oyun yeni başlıyor, esas kan bundan sonra akacak' şeklinde mesajlar attığı öğrenildi.

Kayseri’de boşandığı eşinin dini nikahla evlendiği şahsı yaralayıp, 16 yaşındaki oğlunu da öldüren şahsın eski eşine ve öldürdüğü çocuğa ölüm tehdidi mesajları attığı ortaya çıktı. Sanığın eski eşine cinayetten bir gün önce ‘Çocuklarınla vedalaş’, 16 yaşındaki çocuğa da ‘Sen de vedalaşmaya hazır ol, daha oyun yeni başlıyor, esas kan bundan sonra akacak’ şeklinde mesajlar attığı öğrenildi.
7 Ağustos’ta Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hüseyin U. (50), Kemal A. (44) ve oğlu Ahmet E.A.'nın (16) yoluna çıktı. Hüseyin U., yanında bulunan bıçakla Ahmet E.A.'yı ve Kemal A.’yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet E.A., ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yakalayarak gözaltına aldığı Hüseyin U. ise tutuklandı.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen davada tutuklu sanık Hüseyin U. ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, eski eşi S.K.’nın ve birlikte yaşadığı Kemal A.’nın yüzünden cinayeti işlediğini söyledi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı gelecek haftaya erteledi.

“Son 10 yılda 4 sefer boşanma kararı aldım”
Hüseyin U.’nun eski eşi S.K. ise, gazetecilere yaptığı açıklamada sanığın mahkemede yaptığı savunmanın tamamen yalan olduğunu söyledi. Evliyken ve boşanma aşamasında Hüseyin U.’dan sürekli ölüm tehditleri aldığını ifade eden S.K., “Ben Hüseyin U.’nun boşandığı eski eşiyim. Duruşmada hakkımdaki iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu kişinin bana karşı cinsel sapkınlıkları yüzünden kendisine boşanma davası açtım. Dava sürerken bana aileler ‘anlaşmalı boşanalım, çocuklarımız rencide olmasın’ dediler, ben de kabul ettim. İki tarafta birbirinden bir istekte bulunmadan boşandık. Bu evlilik sürecimizde kendisi bana belirleyeceği erkeklerle cinsel ilişkide bulunmamı, kendisinin bunu izleyeceğini ve buna katılacağını söyledi, ben kabul etmedim, tepki gösterdim. Kendisi sosyal medyada bu işlerle uğraşan kişileri bulduğunu söyledi. Bana sürekli baskı yapınca ben de bundan boşanmanın yolunu aradım. Son 10 yılda 4 sefer boşanma kararı aldım ama aileler karşı çıktı. Bu şahsın bir kadın ile konuştuğunu telefonda yakaladım. Ben de uygunsuz teklifini kimseye söyleyemediğim ve 3 tane çocuğumuzun rencide olmaması için, beni aldattığı ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açtım. O kişinin de bu baskıyı yaptığına dair savunmasında ‘sözlü olarak bunu istedim ama fiilen hayata geçirilmemiştir’ dediği yer alıyor. Bu kişinin ahlak düzeyi bozuk, çocuklarımıza, erkek kardeşim ile kız kardeşime bile bu uygunsuz şeyleri istediğini ama kabul etmediğimi söyledi” dedi.

“Ne yasak aşkı? Dini nikahlı, 5 çocuğumuz ile birlikte yaşıyorduk”
Sanığın Kemal A. ile yasak aşk yaşadığı iddialarına da tepki gösteren S.K., “Kemal Bey çalıştığım iş yerinde müşterimizdi, birkaç kez ben bu olaylar yüzünden sinir krizi geçirdiğim için bu konuları konuştuk. Kemal Bey de eşi ile boşanma davasının sürdüğünü anlattı. Bizler mahkeme aşamamızı bekledik, ben yasal olarak boşandım. Kemal Bey'in boşanma davası istinafa gitti, istinaf süreci uzun sürdüğü için resmi nikah yapamadık. Benim çocuklarımı babası istemiyordu. 2 oğlum, 1 kızım ve Kemal Bey'in 1 kızı, 1 vefat eden oğlu, 2 çocuğu ile de konuyu konuştuk. Aileler ile de tanıştırdık ve dini nikah kıyıp, 5 çocuğumuz ile birlikte yaşamaya başladık. Bu Hüseyin U. beni ilk günden son güne kadar hiç rahat bırakmadı, beni ölümle tehdit etti, mesajları halen duruyor. Sürekli oturduğum eve gelerek tehdit etti. Ben boşanmadan önce ayrı evde oturdum, mahkemede kendisinin söylediği yasak aşk iddiaları yalandır. Dini nikah kıyınca 5 çocuğumuz ile aynı eve taşındık. Kesinlikle hiçbir şekilde gizli görüşme olmadı, ailelerimiz bile birbirlerine gidip geliyorlar” diye konuştu.
Sanığın cinayetten bir gün önce kendisine ‘Çocuklarınla vedalaş’ diye mesaj attığını belirterek mesajı gösteren S.K., “Cinayetten bir gün önce bana attığı mesaj hala duruyor. Bana mesajda ‘Çocuklarınla vedalaş’, ‘Bekle beni geliyorum’ gibi dolu mesaj attı. İlk gün eve saldırdı, ikinci gün Kemal’e saldırdı, üçüncü gün Kemal ile Ahmet’e saldırıp Ahmet’i öldürdü. Beni de evliyken bile sürekli ölümle tehdit ediyordu” dedi.
Hüseyin U. tarafından 16 yaşındaki oğlu öldürülen Kemal A. ise, “Olay günü bizim onun yolunu çevirdiğimiz iddiası yalandır. Bu olayın başlangıcında üç gün öncesinden evimize gelip bıçak ile gelerek tehditte bulundu, Yenişehir Karakolu’na gittik. Bir gün sonra 5 kişi ile sıkıştırıp darp etti, gidip yine şikayetçi oldum. Üçüncü gün de bu cinayet olayı başımıza geldi. Planlı, bizim yolumuzu gözetleyerek, kendisini hazırladığı hep kanıtlı. Bütün amacı bizi rezil edebildiği kadar etmek ve huzursuz etmekti. Yalanlarla etrafı sürekli zehirlemeye başladı. Kendisini temize çıkarmak için kendi pisliğini, kendi istekleri ortadayken cezasını düşürmek istiyor. İşte karakteri o kadar bozuk birisidir. Eşyaları boşalttığı ifadesi de tamamen yalandır, ben hiçbir şekilde evine gidip de eşya almadım. Sanık mahkemede tamamen yalan beyanlarla dolu bir savunma yaptı” şeklinde konuştu.

"Sen de vedalaşmaya hazır ol, daha oyun yeni başlıyor" mesajı atmış
Kemal A., sanık Hüseyin U.’nun öldürdüğü oğlu Ahmet E.A.’ya cinayetten bir gün önce sosyal medyadan mesaj attığını, mesajlarda ‘Sen de vedalaşmaya hazır ol, daha oyun yeni başlıyor. Bu saatten sonra benim işim sizinle, esas kan bundan sonra akacak’ diye küfürler yazdığını anlattı.

KAYSERİ

22 Kasım 2019 Cuma

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