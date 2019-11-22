Vali Şehmus Günaydın'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Vali Şehmus günaydın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Her zaman, her koşulda bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması aşamasında çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve başarının anahtarı durumundadırlar" dedi.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından beri her yıl 'Öğretmenler Günü' olarak kutlanmaktadır" sözleriyle başlayan Vali Günaydın mesajında; "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözüyle öğretmenlerin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin geleceğe hazırlanmasının önemini en güzel şekilde vurgulamıştır. Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerindendir. İlim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakârlığa katlanan öğretmenlerimiz, toplumun tüm bireylerine yol gösteren birer rehberdir, ayrıca her çeşit mesleğin bireylere kazandırılması da öğretmenlerimizin çalışması sonucudur. Her zaman, her koşulda bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması aşamasında çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve başarının anahtarı durumundadırlar. Bizler de “Bana bir harf öğretenin, 40 yıl kölesi olurum” anlayışıyla ülkemizde eğitim öğretim veren saygıdeğer öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da tüm öğretmenlerimizi ve eğitimi, bütün imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizin gününü en samimi duygularla tebrik ediyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş ve hain terör saldırıları sonucu şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

KAYSERİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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