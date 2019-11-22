U-11’in zirvesinde FYSK var

Kayseri’de U11 takımları arasında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyonluğa Fatih Yurt Spor Kulübü uzandı.

Okulların ara tatil döneminde 8 takımın katılımıyla Mustafa Uğur Spor Tesisleri’nde oynanan turnuvanın final maçında OSB Atletikspor’u 50 yenerek şampiyon olan Fatih Yurt Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı. Kuruluşunun henüz birinci yılında başta Kayserispor olmak üzere Kayseri’nin köklü kuruluşlarını geride bırakarak zirveye çıkan FYSK, büyük takdir topladı.

KAYSERİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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