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Yahyalı Belediyesi ve KASKİ'den yatırım toplantısı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte ilçeye yapılacak yatırımları görüşmek üzere toplantı düzenledi.

Yahyalı Belediyesi ve KASKİ'den yatırım toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte ilçeye yapılacak yatırımları görüşmek üzere toplantı düzenledi.
Belediye hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Halil İbrahim Kılıçaslan, Plan Proje Dairesi Başkanı Fatih Mehmet Durmuşçelebi, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Ufuk Sekmen, Atıksu Arıtma Daire Başkanı Buket Ergin ve belediye birim müdürleri katıldı. KASKİ tarafından Yahyalı’ya yapılan ve yapılacak olan yatırımları slaytlar eşliğinde anlatan KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir “ Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde tüm ilçelerimize ekibimizle beraber gidip, 2020 yılının yatırım programını konuşuyoruz. Bizim ilçelerde gördüğümüz ihtiyaçları masaya yatırıyor ve ilçelerden gelen talepleri alıyoruz. Bu şekilde 2020 yılını planlamak istiyoruz. Devamında alacağımız planlamalarla 5 yıllık çalışma programımızı planlayacağız. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü olarak Yahyalı’da güzel hizmetler vermiştik. İnşallah 2020 yılında bunun devamını getireceğiz. Belediyemiz ile güzel bir uyum içerisindeyiz. Bu uyumumuz devam eder ve güzel hizmetler vermeye devam ederiz” diye konuştu.
Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında; “Bugüne kadar KASKİ’ den istediğimiz her şeyi aldık. Ben huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Yeni görevinden dolayı genel müdürümüzü tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyorum. KASKİ’yi bulunduğu yerden alarak daha iyi yerlere getireceğinden eminim. Kendisinin Malatya’da, Kahramanmaraş’ta, Ankara’da ve İstanbul’da bu işe emeği geçmiştir. Kendisine bu işin duayenlerinden birisi olarak bakıyoruz. Hem Kayseri merkez, hem de ilçelerimiz kendisinden oldukça istifade edecektir. Bugün yaptığı sunumla da bu işin mutfağında yetiştiğini bizlere gösterdi. İlçemize bundan sonraki dönemlerde güzel hizmetler geleceğinden hiçbir tereddüttüm yok. Bizim “ Az Maliyet, Çok Faaliyet” diye sloganımız var. Özgür kardeşiminde bu slogana uygun çalışacağına eminim. Bugün yaptığı sunumla önümüzdeki yıllarda ne tür hizmetler yapacağını bizlere anlattı. Kendisine ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

22 Kasım 2019 Cuma

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