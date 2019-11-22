Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Miyajiami, Erciyes Üniversitesi’nde

Bir dizi program çerçevesinde Kayseri’ye gelen Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret ederek, ardından Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Japon Film Festivaline katıldı.

Büyükelçi Miyajima’nın, Erciyes Üniversitesi’ndeki ilk durağı Rektörlük oldu. Rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından karşılanan Büyükelçi Miyajima, daha sonra makama geçti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Büyükelçi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi ile Japonya’daki üniversiteler arasında yapılabilecek eğitim işbirlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükelçi Miyajima’ya plaket takdim etti.

Rektörlük ziyaretinin ardından Edebiyat Fakültesine geçen Büyükelçi Miyajima, burada Japon Film Festivaline katıldı ve '21. Yüzyılda Asya' konulu konferans verdi.

KAYSERİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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