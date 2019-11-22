Suriyeli cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kayseri'de yabancı uyrukluların mal taşıma kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yasir Rabia’nın cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Hal Kompleksi'nde bugün meydana gelen olayda Yasir Rabia (19) ile M.A.G. (24), E.G. (19) arasında mal taşıma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Yasir Rabia aldığı bıçak darbeleri sonrasında hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelileri olarak belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.