Kayseri’de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak amatör küme maçlarında hakemler protesto edilecek.

Kayseri amatör küme maçlarında son haftalarda yaşanan olaylar sonrası verilen cezalar kulüp yetkililerini adeta çileden çıkardı. Kayseri amatör küme takımları ve yöneticileri, verilen kararları protesto edecek.

Kayseri Argıncık Stadı toplantı salonunda biraraya gelen Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ve kulüp yöneticileri, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak müsabakalar öncesi, hakem kararlarını ve il disiplin kurulu kararlarını protesto etmek için fikir birliğine vardı.

Bu karar doğrultusunda 2223 Kasım tarihlerinde oynanacak amatör küme maçları öncesinde sahadaki ve yedek kulübesindeki oyuncular ile antrenör ve yöneticiler, 1 dakika hareketsiz kalacak.

KAYSERİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

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