Futbol aday hakem kursu açılıyor

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından aday hakem kursu açılacak.

Kısa adı TFFHGD olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi organizatörlüğünde aday hakem kursu açılacak. Başvuruların www.tffhgdkayseri.org.tr adresinden yapıldığı kurs için son başvuru tarihi 15 Aralık 2019 tarihi olarak belirlendi. Ön mülakatların Kayseri Sümer Amatör Spor Evi Konferans Salonu’nda yapılacak.



Başvuru Şartları:

1625 Yaş Arası

Erkekler İçin Boy Oranı 1.75 Bayanlar İçin Boy Oranı: 1.65 cm.

18 yaşından küçükler için veli muvafakatnamesi

Eksiksiz EPosta ve Cep Telefonu Bilgilerini doldurmak.

Adli sicil kaydı

Aile hekiminden sağlık raporu

KAYSERİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

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