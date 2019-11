Hayatını kabusa çeviren hastalıktan Kayseri Şehir Hastanesi'nde kurtuldu Hastalığı dolayısıyla 30 kiloya kadar düşen Özge, sağlığına kavuşmanın heyecanını yaşıyor

Kayseri'de, iltihaplı bağırsak hastalığına yakalanan ve 30 kiloya kadar düşen Özge Yüksel, Kayseri Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kayseri'de yaşayan 19 yaşındaki Özge Yüksel, 8 yıl önce yakalandığı iltihaplı bağırsak hastalığı dolayısıyla zor günler geçirdi. Hastalığa bağlı olarak kilo vermeye başlayan ve 30 kiloya kadar düşen Özge, hayatını sürdürmekte zorluk çekmeye başladı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran Özge Yüksel, 1 sene önce geçirdiği başarılı ameliyatın ardından kilo almaya başladı. Kendisini ameliyat eden doktorları ziyarete gelen Özge, hastalığı sebebiyle yarıda bıraktığı üniversite eğitimine devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.



"Tedavi edilebilen bir hastalık"

Kayseri Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Serkan Doğan, “Özge’nin 1 yıl önceki haliyle şimdiki hali, halsizliği, yorgunluğu, kilo vermesi Özge bize geldiğinde crohn hastalığı vardı ve onu biliyordu. Biz tedavi metotlarımızı uyguladık. Biraz yanıt veriyor gibi oldu ama sonra yanıt vermedi. Yaptığımız Kolonoskopilerde maalesef tedaviye yanıt verecek durumda olmadığını gördük. Genel cerrahi bölümünden Ömer Topuz hocamla beraber konsültasyon yaptık. Bunun artık medikal tedavi ile iyileşmeyeceği, ameliyatın devreye girmesine karar verdik. Bunu Özge ile paylaştık ve kabul etti. Tedavi metotlarının hepsini kendilerine anlattık. Ameliyata karar verdik ve gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra Özge 10 kilo aldı. Şimdi daha iyi. Tedavisine yine devam ediyoruz. Çünkü nüksedebilir. O yüzden biz tedaviyi kesmiyoruz. Ameliyatla o bağırsak parçası alınsa bile tekrardan nüksedebilir diye tedaviyi kesmiyoruz. Bir aksilik olmazsa iyi gidiyoruz. Ameliyatı yaklaşık 1 yıla yaklaştı. Bu hastalıkların başlangıcında hastalarımız genellikle ishal ve karın ağrısıyla gelir. Tanı koyma süreci enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılabildiğinden bazen biraz geç olabiliyor. Bu hastalığın 2 türü var. İkisi de iltihaplı bağırsak hastalığı ama biraz farklı izlenim ve ilerleme gösteren hastalıklar. Bizim toplumumuzda yüzde 2.5 gibi olduğu söyleniyor ama İskandinav ülkelerinde bu daha fazla olabiliyor. Nedeni tam belli değil. Genetik kökeni de var ama çevresel faktörlerde bu işin içerisinde. Az değil ama çok fazla değil. Kendisinden kan gelen biri hemen ben iltihaplı bağırsak hastası oldum diye korkmasın ama atlanmaması gereken, Gastroenteroloji merkezlerinde tedavi edilebilen, bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.



"Hastaları iyileştirebilmek şükür sebebimiz"

Özge'nin ameliyatını gerçekleştiren Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Doç. Dr. Ömer Topuz da, “Özge, iltihaplı bağırsak hastalığı nedeniyle uzun bir süre tedavi görmüş bir hasta. İlaçla bütün yöntemler tükendikten sonra ameliyat gerekebiliyor. Özge 30 kiloya kadar düşmüştü. Ciddi beslenme bozukluğu ve eşlik eden problemleri ile birlikte Gastroenterolojideki Serkan hocamız bütün diğer yöntemler tükendiği için ameliyat açısından değerlendirmemizi istedi. Gerçekten ameliyattan fayda göreceğini düşündük. Bilgilendirmesini yaptıktan sonra ameliyatını yaptık. Ciddi bir bağırsak kısmında tıkanmaya ulaşacak bir darlık vardı. Artık oradan besinlerin geçmesi ve bağırsak sisteminin düzgün çalışması mümkün değildi. Geri kalan kısmı korumak kaydıyla hastalıklı bölümü çıkarıp bağırsakları birbirine diktik. Ameliyattan birkaç gün sonra tekrar beslemeye başladık. Tıkanıklığın ortadan kalktığı anlaşıldıktan sonrada yaralar iyileşince taburcu ettik. Daha sonra Özge ile konuşunca memnun olduğunu söyledi. Buda bizim için büyük bir ödüldür. Bizim hedefimizde bu zaten. Bir insana faydalı olmak, o insanın tedavisini yapabiliyor olmak bizim boynumuzun borcudur. Bunu gerçekleştiriyor olmakta bizim açımızdan şükür sebebidir. Çok mutluyuz" diye konuştu.



"Her şey güzel gidiyor"

Eski yaşantısına dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özge Yüksel de, "Bende 8 yıldır bu hastalık vardı. Bunu bir şekilde tedavi ediyorduk. Bu hastalığı ilaç tedavileri ile idare ediyorduk. Bir süre sonra ishallerim çok arttı ve Serkan hocama geldik. Tedavinin ardından toparlanıyor gibi oldum ama sonra kabızlık durumu oldu ve bağırsağımda daralma olmuş. Burada işlemler işe yaramayınca genel cerrahi servisine sevk edildim. İlk başta ameliyattan çok korkuyordum. Bu hastalık ishal ve iştahsızlık yapan bir hastalık. Hiçbir şekilde yemek yiyemiyorsunuz. Mideniz bulanıyor ve içiniz almıyor. Sonrasında da zayıflamaya başlıyorsunuz. Çok zor ama şuan her şey güzel gidiyor. Ameliyattan sonra her şey eski yaşantıma döndü. Hastalığı şuanda hissetmiyorum ve 18 kilo aldım. Üniversiteyi kazanmıştım ama bir süre sonra bu hastalıktan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Tedavimin ardından tekrardan üniversiteye başladım ve devam ediyorum" dedi.

