Kaleci Hakan Arıkan’dan klas gol

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan antrenmanda attığı klas gol binlerle kişi tarafından beğenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürüyor. Sarıkırmızılı takımın dün yaptığı antrenmanda kaleci Hakan Arıkan’ın topuk ile attığı gol damga vurdu. Hakan Arıkan’ın attığı güzel gol, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından alkışlandı. Hakan Arıkan’ın videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un sezon başında kadrosuna kattığı 37 yaşındaki kaleci, 86 kilo ve 1.96 boyunda.

KAYSERİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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