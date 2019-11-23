(ÖZEL) Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bütün takımların taraftarlarından mesajlar alıyorum

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da yönetim kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile başkan seçilen ve Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, "Bütün takımların taraftarlarından mesajlar alıyorum. Kadın başkan olunca da nasıl etki edeceğini görmüş olduk. Takımımızı üst sıralara taşımak için çok çalışmam gerekiyor" dedi.

KAYSERİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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