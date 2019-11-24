Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Talas Anayurtspor - E. M. Belsinspor: 5-3

Kayseri Birinci Amatör Küme U16 Ligi 6. Haftasında, Esen Makina Belsinspor ile karşı karşıya gelen Talas Anayurtspor, rakibini 53 yenerek puanını 6’ya çıkarttı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. E.M.Belsinspor ise puan hasretini yine dindiremedi.

Stat: Argıncık 2 No

Hakemler: İsmail Sakar xx, Harun Soyeşik xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Talas Anayurtspor: Burak Kibar xxx, Doğan Bilgin xxx, Egemen Polat xx, Furkan Akbaş xx, Eren Alkan xx, Fethi Kaplan xxx, Özgür Çiçek xx, Tayyip Atmaca xxx, Halil Coşkun xxx, Cengiz Eşme xxx, Erol Aydeniz

E. M. Belsinspor: Muhammed Yenidoğan x, Volkan Model x, Ahmet Temur xx, Sedat Kaymaz xx, Batuhan Arı xxx, Okan Öcal x ( Dk. 52 Malik Enes Yıldız x), Yıldırım Beyazıt x, Mikail Kahraman xx, Tolga Altun xx, Görkem Çavdar xxx, Safa Murat Aslan x

Goller: Cengiz Eşme Dk. 18 (pen) , Fethi Kaplan Dk. 19, 35 , Halil Coşkun Dk. 75, 88 ( Talas Anayurtspor ) , Batuhan Arı Dk. 38 , Görkem Çavdar Dk. 58, 82 ( E. M. Belsinspor)

KAYSERİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

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