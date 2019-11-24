Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Gençlerbirliği-Kocasinan Şimşekspor: 2-3

Kayseri 1. Amatör Küme U19 Ligi’nde namağlup yoluna devam eden Kocasinan Şimşekspor, zorda olsa Gençlerbirliği’ni 32 yenerek zirvedeki yerini korumuş oldu.

Stat: Argıncık 1 No

Hakemler: Aydoğan Mantar xx, Fatih Yıldırım xx, Selahattin Ak xx

Gençlerbirliği: Eray Şahin xx, Umut Tunç x, Mustafa Atsız xx, Hüseyin Uytum x( Dk. 47 Eray Demir x), Emin Özcan xx, Batuhan Alan x ( Dk 70 Samed Aydın x) , Hacı Mert Cingöz xx, Hasan Pamuk xx, Fatih Ataç xx, Serhat Pakır x, Burak Polat x

Kocasinan Şimşekspor: Arda Yücel xxx, Furkan İlhan xxx, Yiğit Yılmaz xx, İsmail Can Erbaş xx, Abdülkadir Baykaldı xxx, Yasin Eker xx, Furkan Aslanxx*, Kadir Eren Üçal xx, Berkay Arı xxx, Emircan Yıldırım xxx, Batuhan Bozkurt Bolat xx

Goller: Burak Polat Dk. 18 , Samed Aydın Dk. 87 ( Gençlerbirliği ) Batuhan Bozkurt Bolat Dk. 55 , Berkay Arı Dk. 73 , Abdülkadir Baykaldı Dk. 90 ( K.Sinan Şimşekspor )

Kırmızı Kart: Batuhan Bozkurt Bolat Dk. 70 (Kocasinan Şimşek)

KAYSERİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

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