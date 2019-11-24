Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Spor Toto Akademi Elit U17 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12.haftasında sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor’U 21 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Turan Çelik xx, Deniz Apaçık xx

İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Abdulkadir Taşdan xx, Sabahattin Semi Şahin xx, Zafer Sunca xx, Enes Koçoğlu xx, Göktuğ Yayla xx, Alperen Elmas xxx, Hayrullah Erkip xx, Halil Can Durmuş xxx, Yunus Emre Kılınç xxx, Mehmet Eray Özbek xxx, Ethem Balcı xxx,

Demir Grup Sivasspor U17: Baver Kuçkar x, Esat Can Yıldırım xx, Yusuf Mert xx, Mustafa Eren Balta xx, Ali Ekber Öz x, Hüseyin Tecer x, Harun Deniz xx, Volkan Diyenli xx, Birkan Gözel xx, Muhammet Mustafa Demir x, Koray Nurbige x

Goller: Mehmer Eray Özbek Dk.38 ve 87 (İstikbal Mobilya Kayserispor U17), Harun Deniz Dk.53 (Demir Grup Sivasspor U17)

Kırmızı Kart: Hayrullah Erkip Dk.72 (İstikbal Mobilya Kayserispor U17)

KAYSERİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

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