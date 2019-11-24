“Kutlu Direnişe Destek Oldular"

Çocuklarının geri verilmesi için HDP İl Binası önünde eylem yapan annelere destek olmak amacıyla Talas Belediyesi’nin katkılarıyla Diyarbakır’a giden Kayserili Şehit Anneleri şehre döndü.

Talas Belediyesi önünde kafileyi güllerle karşılayan Başkan Mustafa Yalçın, Kayserili Şehit Annelerinin çok anlamlı bir harekete imza atarak bu kutlu direnişe destek olduklarının altını çizdi.

Başkan Yalçın’a sarılarak sağladığı imkanlar için teşekkür eden Kayserili Şehit Anneleri de kendileri gibi evlat acısı yaşayan Diyarbakır Annelerinin acısını paylaştıklarını ifade etti.

“DERTLERİNE ORTAK OLDUK”

Bu vatanın bölünmeyeceğine vurgu yapan Kayserili Şehit Anneleri, bunun için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ederek, “Türk kadınları hiçbir şeye yenilmiyor. Onurla gururla gittik geldik. Başımız dik gittik, görüştük, onlarla ağlayıp onlarla güldük. Dertlerine ortak olduk. Başkanımıza teşekkür ederiz, böyle başkanı Allah herkese nasip etsin.” diye konuştu.

Bir şehit babası da sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Sayın başkanım, kendi adıma ve bütün şehit aileleri adına size teşekkür ederim. Allah razı olsun.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

“ANNELERİN YÜREĞİNİN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ”

Gece yarısı dönüş yapan kafileyi karşılayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da çok anlamlı bir sefer gerçekleştirildiğini kaydederek, “Kayserili Şehit Anneleri, çocuklarını teröre alet etmek istemeyen ailelerin yaklaşık 2 aydan beri Diyarbakır HDP İl Binası önünde gerçekleştirdikleri kutlu direnişe destek olmak için bir sefer yaptılar. Talas Belediyesi olarak da biz bu sefere ev sahipliği yaptık. Oraya giderken hem kendi canlarından bir parçayı kaybetmenin hüznü yaşadılar hem de daha başka annelerin aynı acıyla karşılaşmaması için başlatılan direnişe ortak oldular. Giderken annelerimiz boş gitmeyip başka hediyelerle birlikte Kayseri mantısı da götürdüler. Teröre çocuklarını vermek istemeyen annelere Kayseri mantısı ikram ettiler. Burada en büyük güzellik ise annelerin gönlünün buluşmasıydı. Annelerin yüreği, dünyanın en zorlu dayanağıdır. Annelerin yüreği bir olunca önünde kimse duramaz. Bu bakımdan çok anlamlı bir sefer oldu. Ben gidip geldikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu direnişe katkıda bulundukları için kutluyorum. Çok şükür ki Cenabı Allah bizlere bu hassasiyeti vermiş. Bu memleketi terör örgütlerine kurban etmeyiz. Allah devletimize zeval vermesin.” şeklinde konuştu.

KAYSERİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

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