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Başkan Büyükkılıç, farklı ülkelerden gelen misafir öğrencilerle Erciyes’te bir araya geldi

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Erciyes Tesislerinde kamp yapan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, onları gönül elçileri olarak gördüklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, farklı ülkelerden gelen misafir öğrencilerle Erciyes’te bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün Erciyes Tesislerinde kamp yapan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, onları gönül elçileri olarak gördüklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te kamp yapan Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin farklı ülkelerden gelen öğrencileriyle sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere Kayseri ve Türkiye’yi nasıl gördüklerini sordu.
Bir öğrenci Türkiye ile ilgili değerlendirmesinde “Türkiye’de okumak bambaşka. Burada bize ‘yabancı öğrenciler’ denmiyor. ‘Konuk öğrenciler’ ya da ‘misafir öğrenciler’ deniyor. Bu sözler lafta kalmıyor ve bunu hissettiriyorlar. Kayseri halkı bizi bağrına bastı. Burada insan yalnızlığı hissetmiyor” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ilimizde öğrenim gören misafir öğrencileri gönül elçileri olarak gördüklerini dile getirerek, “Müminler kardeştir. Allah’a inanıyorsak ve Peygamberimizin yolundan gidiyorsak hepimiz kardeşiz. Hiçbir zaman kimsenin kimseden üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün ancak takva ile mümkün olduğunu biliyoruz. Dışarıdan gelen misafirler bizim başımızın tacıdır. 10 rızıkla gelir, birini yer dokuzunu bırakır giderler. Bizler sizleri gönül elçileri olarak görüyoruz. Gittiğinizde ülkemizdeki güzellikleri paylaşacaksınız” dedi.

KAYSERİ

24 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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