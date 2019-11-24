Kocasinan'ın gönüllüsü projesiyle ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocasinan'ın gönüllüsü projesiyle ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmıyor

İHA

Kayserili bir Hayırsever, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bin öğrenciye ayakkabı hediye etti. Hayırsever vatandaşa teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle veren el ile alan el arasında hayır köprüsü kurduklarını belirterek, projeyle Kocasinan bölgesinde ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmamasını hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan'ın gönüllüsü projesiyle ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmıyor

Kayserili bir Hayırsever, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bin öğrenciye ayakkabı hediye etti. Hayırsever vatandaşa teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle veren el ile alan el arasında hayır köprüsü kurduklarını belirterek, projeyle Kocasinan bölgesinde ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmamasını hedeflediklerini söyledi.
Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Proje çerçevesinde hizmete sunduğumuz; Yeşil Mahalle’deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Projemizle gıda, tekstil ve diğer ürünler alanında vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özellikle ikinci el marketimizde ihtiyaç fazlası eşyaları, ihtiyacı olan ailelerle buluşturuyoruz. Bu hizmetlerimize destek veren vatandaşlarımızın yanı sıra, Kayseri Park Alışveriş Merkezi ve Meysu Outlet AVM’de bizlere stant açma imkanı sunan yetkililere de teşekkür ediyorum. Çünkü; vatandaşlarımız buraya geldiklerinde rahatlıkla ihtiyaçları kalmayan ürünlerini, buralara teslim edebiliyorlar. Almış olduğumuz bu ürünleri biz daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Veren el ile alan el arasında bir köprü oluşturuyoruz. Şimdiye kadar 28 bin 453 aile olmak üzere toplam 112 bin 823 kişiye ulaştık. Her geçen gün destek daha da artıyor. En son örneğinde görüldüğü gibi bin ayakkabıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı hediye eden hayırsever hemşehrime teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin. Bu noktada Kocasinan bölgesinde ihtiyaç sahibi olupta ulaşılmayacak vatandaş kalmayana kadar bu projemizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımız ayrıca evden alınması gereken koltuk, buzdolabı ve televizyon gibi ev eşyaları için ise 0(352) 222 70 00 numaralı telefonla Çözüm Merkezimize ulaşabilirler ve bu eşyaların alınıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında bizlere destek olabilirler.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların; Kocasinan Belediyesi’nin tesislerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, ilçedeki mahalle muhtarlıklarına ve AVM’lerde oluşturulan ikinci el eşya toplama stantlarına başvurmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.

KAYSERİ

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı
Beşir Derneği Bölge Toplantısı Yapıldı
YEREL HABERLER Beşir Derneği Bölge Toplantısı Yapıldı
26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER 26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak
Eskici, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini sporcularla birlikte izledi
YEREL HABERLER Eskici, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini ...
Develi'de DEAŞ Operasyonu
YEREL HABERLER Develi'de DEAŞ Operasyonu
Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük seyahat acenteleri ile bir araya gelerek Kayseri’yi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük seyahat ...
Başkan Büyükkılıç, 24 Kasım'da öğretmenlerle yürüdü
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, 24 Kasım'da öğretmenlerle yürüdü
Başkan Büyükkılıç, farklı ülkelerden gelen misafir öğrencilerle Erciyes’te bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, farklı ülkelerden gelen misafir ...
“Öğretmenlik ilahi bir meslektir"
YEREL HABERLER “Öğretmenlik ilahi bir meslektir"
Başkan Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz’de bulunan Türkiye’nin en büyük yeraltı şehrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz’de bulunan ...
Ulaşım A.Ş.'den 500 fidan daha
YEREL HABERLER Ulaşım A.Ş.'den 500 fidan daha
“Kutlu Direnişe Destek Oldular"
YEREL HABERLER “Kutlu Direnişe Destek Oldular"
Vasiyet etti, Perşembesi yerine ağaç diktirdi
YEREL HABERLER Vasiyet etti, Perşembesi yerine ağaç diktirdi
Hizmet-İş Sendikası kadınlara yapılan her türlü şiddeti kınadı
YEREL HABERLER Hizmet-İş Sendikası kadınlara yapılan her türlü ...
Dr. Vedat Öner:”Kalp hastaları kışın ılıman havalarda sürekli yürümeliler” “Anjiyo bilindiği gibi bir ameliyat değil tedavi bulma yöntemidir”
YEREL HABERLER Dr. Vedat Öner:”Kalp hastaları kışın ılıman havalarda ...
Kayserispor ile Sivasspor 25.kez karşılaşacak
YEREL HABERLER Kayserispor ile Sivasspor 25.kez karşılaşacak
Kadınlar Basketbol Süper Lig 6.Hafta Ormanspor: 58 - Bellona Kayseri: 55
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Lig 6.Hafta Ormanspor: 58 - ...
Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 2-2
YEREL HABERLER Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi İstikbal Mobilya ...
Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
YEREL HABERLER Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi İstikbal Mobilya ...
U19 Ligine 6.Hafta tamamlandı
YEREL HABERLER U19 Ligine 6.Hafta tamamlandı
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu Gültepespor-Doğa Gençlik spor:4-1
YEREL HABERLER Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu Gültepespor-Doğa ...
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Gençlerbirliği-Kocasinan Şimşekspor: 2-3
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 ...
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Talas Anayurtspor - E. M. Belsinspor: 5-3
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Talas ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X