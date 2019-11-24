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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

İHA

24 Kasım Öğretmenler Günü, Kayseri'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Kayseri’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin Atatürk Anıtı’na çelenk bırakması ile başladı. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İkinci tören ise İl Kültür Müdürlüğü’nde düzenlendi. Buradaki törene Vali Şehmus Günaydın ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Vali Şehmus Günaydın,
”24 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik verildiği gündür. Aynı zamanda biz bu günü öğretmenler günü olarak da kutluyoruz" dedi.
Vali Günaydın, "Fedakar öğretmenlerimizin öğretmenle gününü yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Bu ifade ile geleceğimizin inşasında, geleceğimizin oluşmasında öğretmenlerimizin ne kadar önemli olduğunu açıkça belirmiştir. Bizlerde sabır ile sevgi ile şefkat ile ve fedakarlık ile çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirerek geleceğimizin inşasında emek veren, gayret gösteren, alın teri döken bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" diyerek şunları söyledi:
"Bizler Kayseri de bütün öğretmenlerimizi önemsiyoruz ve bütün öğretmenlerimizi değerli görüyoruz. Özellikle okul gezilerinde, okul ziyaretlerinde öğretmenler odasında sizlerle de sohbet ediyoruz. Şunu ifade ediyoruz diyoruz ki, bizler için şu okul gözde bu okul gözde değil olayı yoktur biz bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü bütün öğretmenlerimizin değerli ve kıymetli olduğu anlayışı içerisindeyiz. Bunları farklı göstermek çok doğru değil. Okul ziyaretlerimizde sizlerle de sohbetimizde sizlerin bu konuda düşüncelerinizi ve önerilerinizi alıp ona göre ilimizde eğitim politikamızı oluşturmaya çalışıyoruz. Bizler öğretmenlerimizden maksimum verim alabileceğimiz bir eğitim modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için sizlerin yaptığı çalışmalar çok çok önemli. Bu çalışmaların daha çocuklarımızın yeni okula başladı ilk günden doğru şekillendirilmesi, doğru yönlendirilmesi çok önemli. Çocuklarımızı daha okulun ilk gününden itibaren ailelerimiz ile birlikte başarılı olacağı yerlere yönlendirmek hepimizin en önemli görevi. Bizler öğretmenlerimizin sıkıntılarını dertlerinin dinliyoruz. Kendilerinin her alanda destek veriyoruz. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışı bizim için değerlidir. Şehit öğretmenlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.”
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, "Eğitim sistemimizin asli unsuru sizlersiniz. Sorumluluğu büyük ve başka hiçbir meslek ile kıyaslanamayacak kadar kutsal bir mesleğe sahipsiniz. Sizler bir medeniyeti bir kültürü inşa eden nesilleri yetiştirmektesiniz. Öğretmen bir eğitimci bir rehber bir mimar ve bir sanatkardır" dedi.
"Rehberliğiniz ile sadece öğrencileri değil, bu ülkenin geleceğine de şekil veriyorsunuz" ifadesinde bulunan Ekinci şu şekilde konuştu:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde belirttiği gibi, dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve en muhterem unsurlarıdır. Bir öğrencinin her alanda iyi yetişmesi yıllar alan bir çabanın ve emeğin sonucudur. Güzel ahlakı sevgiyi, saygıyı, doğruluğu, iyiliği, barışı bütün güzel şeyleri bir öğrencinin davranışına yansıtması yıllar süren bir çabanın sonucu iken bu güzel davranışların, kazanılan iyi huyların bazen hepsinin kaybolması ve bütün emeklerin yerle bir olduğuna da şahit oluyoruz. Sabır ve azim biz öğretmenlerin zorluklar karşısında en önemli gücüdür. Hiçbir başarı kolay elde edilemez çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeli, onları en güzel şekilde geleceğe hazırlamanın mücadelesinden asla taviz vermemeliyiz. Onlar bize milletlerimizin emanetidirler. Her bir öğrencinin gelecekte değişik görev ve yetkilerde olacağını, değişik iş alanlarında çalışarak Türk milletine karşı sorumluluklarını yerine getireceğini düşünürsek gelecekteki izlerin bugünden atıldığını anlarız. Bir öğretmen görevine başladığı günden ölümüne kadar görevini yapmaya devam eder. Öldükten sonra bile fikirleri öğrencileri aracılığı ile yaşamaya devam eder. Öğretmeni ölümsüzleştiren öğrencisinin iyi bir şekilde yetişmesidir. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerim ile kutluyorum"
Konuşmaların ardından aday öğretmenler yemin etti.

KAYSERİ

24 Kasım 2019 Pazar

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