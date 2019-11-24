Süper Lig: İM Kayserispor: 0 - Sivasspor: 1 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 12. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 25 dakikası kırmızıbeyazlı ekibin 10 üstünlüğü ile geçildi.
KAYSERİ
24 Kasım 2019 Pazar
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