Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 4 (Maç sonucu)

İ.M. Kayserispor, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’a 41 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada topla buluşan Hasan Hüseyin Acar’ın vuruşunda top auta gitti.

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djedje’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Samassa uzaklaştırdı.

68. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un vuruşunda direkten dönen topa Mert Hakan Yandaş dokundu. Kaleci Lung, topu çizgiden çıkardı.

70. dakikada kornerde defansın uzaklaştırdığı top Emre Kılınç’ın önüne düştü. Kılınç, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluştu. 21

74. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt’un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 31

84. dakikada Yatabare’nin pasında topla buluşan Mert Hakan’ın vuruşunda topu kaleci Lung uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, topu ağlarla buluşturdu. 41



Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çavuş xx

İ.M. Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Abdennour xx, Poulaın xx, Yasir Subaşı xx, Pedro Henrique xx, Şamil xx (Ben Rienstra dk. 63 xx), Hasan Hüseyin Acar xx (Emre Demir dk. 75 xx), Djedje xx, Adebayor xx, Umut Bulut xx (Bilal dk. 75 xx)

Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Mert, Emirhan, Kravets, Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Caner Osmanpaşa xx, Marcelo xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Mert Hakan Yandaş xx (Ziya Erdal dk. 89 ?), Fernando xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 65 xx), Emre Kılınç xx (Kone dk. 85 ?), Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Yatabare xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Papp, Traore, Djerlek, Cofie, Hugo Vieria

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fernando (dk. 24), Emre Kılınç (dk. 70), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 74 ve 90+4) (Sivasspor), Pedro Henrique (dk. 44) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Fatih Aksoy (Sivasspor), Şamil Çinaz, Pedro Henrique (Kayserispor)

KAYSERİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

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