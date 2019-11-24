Bülent Uygun: “Kadro dışı kararını bir an önce almakta fayda var”

Sivasspor mağlubiyetinin ardından konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Yönetim kuruluna bazı teklifler ileteceğim. Kadro dışı olacak. Bu şerefli formayı giymek ve mücadele etmek isteyenlerle bu yola devam edeceğiz” dedi.

İM Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde DG Sivasspor'a 41 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Kendi evinizde mağlup oluyorsanız bazı radikal kararların alınması düşüncesindeyim. Ben gelmeden önce hiç galibiyeti olmayan bir takım, entrikaların olduğu bir ortam vardı. İşlerin düzeltilmesi için elimizden gelen fedakarlığı yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızın alacakları için federasyona başvurmaları var. Yönetim kuruluna bazı teklifler ileteceğim. Kadro dışı olacak. Bu şerefli formayı giymek ve mücadele etmek isteyenlerle bu yola devam edeceğiz. Ben hep zor durumdaki takımlarla çalıştım. İnandığımız müddetçe başarılı oluruz. Sİvasspor’u tebrik ediyorum. Hak ettikleri 3 puanı aldılar. Biz 7 sakat ve bazı inanmayanlarla mücadele ettik. Şapkayı önümüze koyacağız. Gereğini yapacağız. Kadro dışı kararını bir an önce almakta fayda var. Bazıları bazı şeyleri anlamıyor. Bu kadar da ruhsuzluk olmaz. Ben 50 yaşındayım daha fazla ruhumu ortaya koyarım. Bugün kabul etmeyeceğim bir mücadele örneği vardı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

KAYSERİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

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