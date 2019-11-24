Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi'nin davetlisi olarak gelen yazar Yusuf Yeşilkaya, yeni kitabını imzaladı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yoğunburç Kültür Evi'nde düzenlediği etkinlikte okurları ile buluşan yazan Yusuf Yeşilkaya, "1971 Kayseri doğumluyum Öğretmenlik eğitimi aldım. İlk 3 kitabımız kişisel gelişim üzerine oldu. Daha sonra Türkiye de ve Avrupa'da aile üzerine konferanslar verdik ve şuan da erişebildiğimiz insan sayısı Türkiye de ve Avrupa da 1 milyondan fazla insana ulaştık. Konferans verdiğimiz insanlar ısrar ile aile eğitimi üzerine bir kitap yazmamızı istediler" dedi.

Yeşilkaya, "Aile eğitimi üzerine bir kitap çalışması yaptık, Adı Aşk Olsun ve bugün burada son kitabımız, Ben O Ben Değilim kitabımızı okurlarımızla buluşturduk. Gerçekten çok coşkulu ve heyecanlı bir ortam. Çünkü bunu şöyle ifade ediyorum, bir kızım, bir oğlum ve 5 kitabım var diyorum" diyerek şunları söyledi:

"İnsanın evladı gibi oluyor çok güzel bir duygu. Özellikle seminerlerde insanlara vurguladığım hassas nokta şurası, yüreğine dokunamadığımız bir insanın zihnine asla bir şey yerleştiremezsiniz. Özellikle kitaplarımızda, seminerlerimizde, konuşmalarımızda insanların yüreğine dokunmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki söz dudaktan çıkar, kulağa gider ve kulaktan geri dönebilir. Ancak sözümüz yüreğimizden çıkabiliyorsa bu söz mutlaka karşınızdaki insanında yüreğine mutlaka ulaşacaktır. İnsanların yüreğine dokunmaya gayret ettim. Kitaplarımız 2530. Baskıyı yapmakta ve bizim için gurur verici bir olay. İnşallah yeni kitabımız Ben O Ben Değilim aynı ilgiyi görecektir. Okurlarımızdan beğeni yakalamasını istiyoruz. Bu kitabımız popüler, kişisel gelişim alanında yazılmış bir eser. İçerisinde çok güzel hikayeler var. Tek gayemiz insanların yüreğine dokunabilmektir. Bunu yapabilirsek gerçekten çok iyi bir iş başarmış olacağız.“

KAYSERİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

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