OSB Atletikspor, Adıyaman'da rahat kazandı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adıyaman Sporder’i 30 yenerek yoluna namağlup devam etti.

Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Kayseri temsilcisi 1. sette 2513, ikinci sette 2511 ve 3. sette 2515 rakibine üstünlük sağlayarak ligin 4. haftasını da namağlup geçmiş oldu.

Bu galibiyet ile birlikte 12 puana yükselen maviBeyazlı takım grupta 2. sıradaki yerini korudu. Antrenör Harun Şahin, alınan net galibiyet sonrasında oyuncularını kutlarken, ''Genç oyuncularımız ile yolumuza kayıpsız devam ettiğimiz için mutluyuz'' dedi.

KAYSERİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

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